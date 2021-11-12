Эксперимент по беспроводной передаче электричества в космосе пройдет на МКС

Эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии в космосе с помощью лазерного луча на российском сегменте Международной космической станции (МКС) внесен в программу научных исследований. Об этом сообщается в докладе специалистов Ракетно-космической корпорации «Энергия», представленном на XXII Научно-технической конференции корпорации. Подобный эксперимент состоится впервые.

«В долгосрочную программу научных экспериментов на российском сегменте МКС включен космический эксперимент «Пеликан» — исследование передачи электрической энергии лазерным излучением между космическими аппаратами», — говорится в документе.

Отмечается, в космическом эксперименте планируется передавать энергию с МКС на транспортно-грузовой корабль «Прогресс», который для этого будет отведен от станции сначала на 1–2 км, затем расстояние увеличится до 5 км.

В докладе говорится также, что технология беспроводной передачи энергии может применяться для энергоснабжения созвездий микроспутников, обращающихся вокруг МКС и других космических аппаратов, а также для передачи энергии в труднодоступные районы Земли с космических солнечных электростанций.

В октябре сообщалось, что ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос. Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко в космос были направлены мухи-дрозофилы. Они пробыли на МКС столько же дней, что и киноэкипаж, а 17 октября их вернули на землю. Ученые изучают, как мухи перенесли полет.