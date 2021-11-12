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Вестник Мордовии

Командующий войсками ЦВО: в 2022 году на учениях задействуют батальон БМПТ

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Источник изображения: Фото: function.mil.ru

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в количестве девяти единиц поступят в 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа с 1 декабря 2021 года. Эту информацию озвучила пресс-служба ЦВО, ссылаясь на командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина.

Он отметил, что БМПТ были уже успешно опробованы в упомянутом выше соединении. Боевые машины на исследовательских учениях продемонстрировали высокие характеристики: по эффективности и огневой мощности им нет равных.

"Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением Министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии.

А в июне следующего года мы проведем более масштабные исследовательские учения, будем исследовать возможности применения батальона БМПТ", - добавил генерал-полковник.

Также изучат возможности роты БМПТ для мотострелкового полка.

"Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - сказал Лапин.

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Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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