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РИА Новости

Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов

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Дрон
Дрон.
Источник изображения: © Depositphotos / rcaucino

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов, представляющий собой электризуемое заграждение купольного типа, способное отгонять и уничтожать беспилотники, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.

Согласно описанию изобретения, запатентованного в конце октября 2021 года, это устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.

Система предназначена для охраны критически важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ от группового нападения беспилотников. Заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов, параметры их движения, на основе которых будет производиться воздействие защитного электризуемого заграждения на дроны.

Всего предусмотрено три режима работы "электрического купола": охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на дроны при приближении к объекту, не предусматривающее их уничтожение) и охранно-поражающий (с уничтожением беспилотника-нарушителя).

Согласно документу, целесообразность нового изобретения заключается в экономичности его эксплуатации — при групповом нападении малоразмерных дронов применение традиционных комплексов защиты, предусматривающих поражение беспилотников боеприпасами, затратно, а вероятность попадания по таким целям значительно снижается.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роспатент
Проекты
БПЛА
ЯЭУ
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1 комментарий
№1
12.11.2021 10:51
Цитата, q
Всего предусмотрено три режима работы "электрического купола": охранный, охранно-отталкивающий (воздействие на дроны при приближении к объекту, не предусматривающее их уничтожение) и охранно-поражающий (с уничтожением беспилотника-нарушителя).
Бред. Тогда уж просто сеткой накрыть объект. Дешевле, а эффект тот же.
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