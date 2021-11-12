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Известия.ru

Идут на угрозу: что делают самолеты-разведчики США у южных границ РФ

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Источник изображения: Фото: Getty Images/NurPhoto

И для чего авиация НАТО прощупывает обстановку в регионе

ВВС США активизировали свои действия у российских границ — за сутки были замечены четыре самолета-разведчика, включая американский U-2. По данным источников «Известий» в военном ведомстве, авиация НАТО пыталась прощупать обстановку в Крыму. Минобороны уже заявляло, что Пентагон сейчас изучает регион как возможный театр военных действий на случай силового решения Киевом конфликта в Донбассе. Эксперты не исключают, что США своими действиями подталкивают украинское правительство к решительным шагам на юго-востоке страны.

Толкают к действиям

Министерство обороны России заявило, что за сутки зенитные ракетные войска ВКС РФ обнаружили три самолета ВВС США и стран НАТО над акваторией Черного моря. Еще один авиаразведчик был замечен над территорией Украины. Все полеты отслеживались и сопровождались радиолокационными станциями зенитных ракетных войск ВКС России.

По данным источников «Известий» в военном ведомстве, авиация НАТО пыталась прощупать обстановку в Крыму. Помимо ведения радиотехнической разведки, самолеты ВВС США Е-8 и U-2 могли вести разведку с помощью радиолокационных средств.

Так же Минобороны заявило, что 10 ноября штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter ВМС США покинули грузинский порт Батуми. Танкер John Lenthall по-прежнему находится в юго-западной части Черного моря. Перемещения американских кораблей отслеживают ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».


В ведомстве подчеркнули, что такие действия ВМС и авиации стран НАТО лишний раз свидетельствуют об изучении предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.

США сейчас оказывают беспрецедентное давление на Россию, рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damon Grosvenor/U.S. Navy

Источник изображения: iz.ru

— Действия скоординированные, — отметил он. — Политические заявления сопровождаются военными демонстрациями, и наоборот. США хотят, чтобы мы нервничали. Но к серьезным действиям или провокациям страны НАТО не готовы — они знают силу российской армии. Хотя подтолкнуть к активным действиям в Донбассе своего украинского союзника могут. От киевского режима можно ожидать чего угодно.

Уже нет сомнений в том, что самолеты-разведчики с военной точки зрения серьезно осваивают территорию Украины и акваторию Черного моря, сказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Актуальные карты местности давно сделаны с помощью спутников, — объяснил эксперт. — Сейчас летчики НАТО пытаются нащупать российскую противовоздушную оборону — найти и уточнить координаты важных военных объектов. Например, ищут, где и на каких частотах работают радиолокационные станции. При нападении средства ПВО подвергаются атакам одними из первых — противнику надо пробить безопасные коридоры для своей авиации вглубь территории.

Сами самолеты-разведчики угрозы не представляют — оружия они не несут. Отслеживать их тоже не сложно — летают они на больших высотах, отметил эксперт.

— Тем не менее при приближении их к границе наши самолеты и системы ПВО приводят в боевую готовность, чтобы при необходимости встретить непрошенных гостей, — напомнил Валерий Горбенко.

Откуда гости

Непосредственно у границ России за сутки были зафиксированы полеты нескольких самолетов стран НАТО. Еще 9 ноября был замечен разведчик наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Он взлетел с авиабазы Рамштайн в Германии и приблизился к границе России на 35 км.

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США вылетел с авиабазы на Крите и подошел к границе РФ на расстояние 30 км. Стартовавший с авиабазы на острове Сицилия P-8А «Посейдон» ВМС США приближался к границе на 70 км. Самолет-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции вылетел с аэродрома в Румынии и подошел к границе на 30 км.

Еще один стратегический самолет-разведчик — U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании — был обнаружен над территорией Украины. Он приближался к российской границе на расстояние около 60 км.

Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

Источник изображения: iz.ru

Разведчики Е-8С не первый раз появляются у российских границ в последние дни. Один из них был замечен 2 ноября над Черным морем в сопровождении воздушных танкеров. В апреле этого года Е-8С несколько раз появлялись у границ Белоруссии и Калининградской области.

Их оборудование позволяет в автоматическом режиме обнаружить, классифицировать и взять на сопровождение до 600 наземных целей — это могут быть танки, ракетные комплексы, автомобили, средства ПВО или стационарные объекты. С дозаправкой Е-8С может патрулировать в определенном районе около 20 часов.

«Известия» обратились в американское военное ведомство с вопросом, что самолеты ВВС США делают у границ России и сколько будут продолжатся их полеты. На момент публикации ответа не поступило.


Переброска сил

США планомерно перебрасывают военную технику и персонал в Европу. В феврале бомбардировщики В-1B Lancer и 200 членов летно-технического персонала 2-й воздушной армии ВВС США впервые прибыли в Норвегию на авиабазу Эрланн. Самолеты совершали вылеты за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.

В рамках учений НАТО Defender Europe 2021 в Европу была переброшена техника для проведения целой серии маневров — речь в том числе идет о танках, вертолетах и внедорожниках.

Для участия в других многонациональных военных учениях НАТО Castle Forge 2021 в акватории Черного моря в октябре из США на греческую авиабазу США в Ларисе, а также авиабазы в Румынии и Болгарии перебазировали истребители F-15E Strike Eagle.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ssgt. Rachel Maxwell

Источник изображения: iz.ru

30 августа на литовском полигоне встретили бронетанковую бригадную боевую группу США. Военная техника прибыла в Европу по морю, а личный состав — по воздуху.

Также четыре стратегических бомбардировщика Rockwell B-1B Lancer ВВС США в начале октября этого года были перебазированы на британскую авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд для выполнения задач в Европе. Они уже совершили полеты возле границы РФ в районе Черного и Балтийского морей, отрабатывая уничтожение российских кораблей с помощью противокорабельных ракет LRASM.

По данным Минобороны, всего с начала года российские средства обнаружения более 1200 раз фиксировали в небе самолеты-разведчики, приближавшиеся к границам страны. За этот же период в небе у рубежей России обнаружено более 370 беспилотников.


Андрей Федоров

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