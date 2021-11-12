Войти
ТАСС

Орбиту МКС подняли, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

391
0
0
Вид на МКС
Вид на международную космическую станцию с борта корабля «Союз», 4 октября 2018 год.
Источник изображения: NASA/Roscosmos/Reuters

В Роскосмосе сообщили, что маневр провели при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы избежать столкновения с фрагментом китайского спутника Fengyun-1C. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км", - говорится в сообщении.

Маневр был проведен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к МКС. Они были включены в 23:15 мск.

Согласно данным Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), минимальное расстояние между МКС и космическим мусором могло бы составить чуть более 600 м.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что фрагмент спутника Fengyun-1C сблизится с МКС около 04:00 мск 12 ноября.

Fengyun-1C - китайский метеорологический спутник. 11 января 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. Метеоспутник FY-1C серии Fengyun, находящийся на орбите высотой 865 км, был уничтожен прямым попаданием противоспутниковой ракеты, запущенной с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
05.08.2021
НАСА взволновало будущее российской «Науки»
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
30.09.2019
В США призвали не пускать Россию на Луну
01.07.2014
Россия проигрывает космическую гонку Китаю
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
02.09.2011
Роскосмос не заметил кризиса в своей отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 15:28
  • 3
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 12.11 14:35
  • 26
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 12.11 14:09
  • 208
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 12.11 12:37
  • 1072
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.11 12:31
  • 1
Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»
  • 12.11 12:25
  • 1
NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием
  • 12.11 12:19
  • 3
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 12.11 12:12
  • 1
Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира
  • 12.11 12:11
  • 32
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.11 12:06
  • 1
ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ
  • 12.11 11:45
  • 2
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
  • 12.11 10:51
  • 1
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
  • 12.11 08:08
  • 1
Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"
  • 12.11 08:04
  • 1
Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму
  • 12.11 07:49
  • 1
На МКС пропали шестигранные насадки