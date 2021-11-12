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Интерфакс-АВН

МКС скорректировала орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Международная космическая станция в среду провела маневр, чтобы избежать столкновения с обломком китайского метеоспутника, сообщили в "Роскосмосе".

"Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с "космическим мусором". По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км", - сообщили в госкорпорации.

Ранее в среду в "Роскосмосе" сообщили что фрагмент китайского метеоспутника Fengyun-1C сблизится с МКС в ночь на пятницу, около 4 утра.

По данным госкорпорации, обломок должен пролететь на расстоянии 600 метров от станции. Для уклонения от "космического мусора" специалисты ЦУПа рассчитали маневр коррекции орбиты, после которого ее высота должна увеличиться на 1240 метров.

В апреле 2019 года в ЦНИИМАШ сообщали, что МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции, - 720 метров.

В 2020 году МКС провела два маневра для уклонения от мусора - в июле и сентябре.

Ранее главный конструктор Системы контроля космического пространства Виталий Горючкин заявил "Интерфаксу", что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

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