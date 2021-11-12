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ТАСС

Институт Роскосмоса разработает техзадания для лунохода-строителя

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Появление «Лунохода-1» стало предвестником эры бурного развития робототехники. Фото Петара Милошевича
Появление «Лунохода-1» стало предвестником эры бурного развития робототехники. Фото Петара Милошевича.

Также соответствующий контракт подразумевает выполнение работ по выработке технических требований для Российской орбитальной станции и ее модулей, включая центрифугу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роскосмос заключил контракт со своим головным научным институтом ЦНИИмаш на разработку предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, говорится на портале госзакупок.

"Данная научно-исследовательская работа выполняется в рамках НИР "Пастораль" "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны", - говорится в техзадании.

В частности, будут разработаны тактико-технические задания на ОКР по созданию скафандра для работы на поверхности Луны, малый пилотируемый транспортный корабль, лунный взлетно-посадочный корабль, грузовой посадочный корабль, луноход-строитель, пилотируемый луноход, обитаемый, свободнолетающий и энергетический модули лунной станции и другие объекты, которые будут использоваться во время реализации пилотируемой программы на Луне.

Также контракт подразумевает выполнение работ по выработке технических требований для Российской орбитальной станции и ее модулей, включая центрифугу.

Контракт был заключен 18 ноября. Работы будут выполняться до 14 ноября 2025 года.

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Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Луна
Медицина
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