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Российская газета

Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе

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Источник изображения: Андрей Катаев/РИА Новости

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ вновь полетели в Лаос для помощи местным коллегам из отряда "U-58" в очистке территории от взрывоопасных предметов.

Южная командировка продлится несколько месяцев. Для работы в Лаосе сформировали специальный отряд, куда вошли более 30 опытных саперов. Им предстоит обследовать десятки гектаров местности. Не просто обойти их с миноискателями, а извлечь из грунта и обезвредить на месте либо на специализированных полигонах неразорвавшиеся авиабомбы и мины, лежащие на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров. Все это "хозяйство" осталось в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964-1973 годов.

Сложность операции заключается не только в масштабе инженерных работ, но и в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходится реагировать на каждый сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень опасности каждого такого предмета.

В опасной работе нашим военным помогут современные средства обнаружения взрывоопасных предметов. В частности, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, глубинные миноискатели МГ-1И и переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М. Что касается безопасности самих саперов, то в Лаос они привезли общевойсковые комплекты разминирования и защиты ОВР-2-02.

Напомним, что это далеко не первая командировка российских военных инженеров в эту страну. Точнее говоря, в Лаос они прилетят в четвертый раз. В ходе предыдущих поездок наши саперы обследовали несколько сотен гектаров местности и обнаружили там большое количество взрывоопасных предметов - по большей части американских кассетных авиабомб.

В Минобороны РФ сообщили, что в Лаосе планируется вновь развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России. "Лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средств поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами", - объяснили в ведомстве.


Юрий Гаврилов

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