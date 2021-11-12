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Интерфакс-АВН

Серийные поставки танков "Армата" российской армии заложены в новую госпрограмму вооружения

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: invoen.ru

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая госпрограмма вооружения на 2024-2033 годы предполагает серийные поставки танков "Армата" российским военным, сообщил "Интерфаксу" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Михаил Осыко.

"Серийные (поставки) предусмотрены", - заявил Осыко, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По его словам, количественные показатели закупок военной техники в рамках новой ГПВ пока не определены.

"Это только в 2023 году", - сказал Осыко.

Госпрограмма вооружения 2024-2033 годов получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил в середине апреля первый зампред коллегии ВПК Андрей Ельчанинов.

Как сообщал "Интерфакс", платформа "Армата" разработана концерном "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 считается единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
ВПК РФ
Уралвагонзавод
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