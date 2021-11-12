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ТАСС

Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму

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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

По информации источника ТАСС, в ближайшие дни он начнет перелет на аэродром постоянного базирования

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотый отдельный корабельный истребительный авиаполк морской авиации Северного флота завершил подготовку на аналоге авианосца - наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА в Саках в Крыму. В ближайшие дни он начнет перелет на аэродром постоянного базирования, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Тренировочные полеты с комплекса НИТКА завершены. Ориентировочно 15-17 ноября полк приступит к перелету на аэродром постоянного базирования", - сказал источник.

По его словам, во время тренировок использовались до 10 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в начале октября самолеты МиГ-29К/КУБ 100-го ОКИАП выполнили перелет на комплекс НИТКА в Саках с выполнением нескольких промежуточных посадок. До этого пресс-служба Северного флота сообщала, что 279-й полк, на вооружении которого состоят палубные самолеты Су-33 и Су-25УТГ, завершил там же подготовку. По ее данным, за более чем месяц к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых летчиков палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждается в модернизации, про второй - что его ввод в строй неоднократно переносился.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе "Адмирала Кузнецова".

В феврале 2017 году корабельная авианесущая ударная группа Северного флота вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубную авиацию "Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России задействовали в военной операции в Сирии. В боевой работе участвовали главным образом пилоты 279-го ОКИАП.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в настоящее время находится в ремонте. Его завершение планируется на 2023 год.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29
МиГ-29К
НИТКА
Пётр Великий
Су-25
Су-33
Проекты
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Авианосец
пр. 1155
СФ
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1 комментарий
№1
12.11.2021 08:04
Для 100-го и 279 - го полков до 23го года полигонные комплексы Нитка в Саках и Ейске должны стать основным местом базирования, чтобы к выходу Кузнецова из ремонта летчики могли буквально с "закрытыми глазами" взлетать и садится...
Вместо них на СФ давно пора сформировать полк на Су-30СМ для воздушного прикрытия баз флота.
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