Кандидатов на пост генерального конструктора вооружений рассмотрят на заседании ВПК

Президент России Владимир Путин отметил, что "сама эта управленческая конструкция оправдала себя, позволила сконцентрировать полномочия и четко обозначить ответственность за решение практических задач"

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил рассмотреть на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) кандидатов на пост генерального конструктора по созданию вооружений, военной и специальной техники.

"Рассмотрим кандидатов для наделения полномочиями генерального конструктора по созданию вооружений и военной техники, а также на должность руководителя одного из приоритетных технологических направлений в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса - прим. ТАСС)", - сказал он, открывая мероприятие.

Глава государства отметил, что "сама эта управленческая конструкция оправдала себя, позволила сконцентрировать полномочия и четко обозначить ответственность за решение практических задач".

"Рассчитываю, что утвержденные сегодня кандидаты достойно проявят себя, свои профессиональные и деловые качества, сформируют сильные команды. Собственно говоря, команды есть - надо их поддерживать, развивать, естественно. Внесут вклад в реализацию ключевых проектов в сфере национальной обороны и безопасности", - подытожил Путин.