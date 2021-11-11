Кабмин в четыре раза увеличит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности

Правительство России в четыре раза увеличит финансовую поддержку отечественных проектов по программному обеспечению в промышленности. Об этом сообщил в понедельник председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Он уточнил, что в течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли.
Это технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности, перечислил глава кабмина. Он заметил, что внедрение таких технологий поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их выход на рынок.
По его словам, чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на «цифру», но и организовать работу на новых принципах: быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков.
В целом он назвал цифровую трансформацию, которая касается обрабатывающей отрасли, стратегическим направлением.