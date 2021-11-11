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Кабмин в четыре раза увеличит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности

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Цифровая трансформация
Цифровая трансформация.
Источник изображения: iot.ru

Правительство России в четыре раза увеличит финансовую поддержку отечественных проектов по программному обеспечению в промышленности. Об этом сообщил в понедельник председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Он уточнил, что в течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли. 

Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения, — сказал Мишустин.

Это технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности, перечислил глава кабмина. Он заметил, что внедрение таких технологий поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их выход на рынок.

Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности, она должна превысить 40%, — продолжил Мишустин.

По его словам, чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на «цифру», но и организовать работу на новых принципах: быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков. 

Рассчитываем, что отечественная промышленность сможет к концу десятилетия выпускать по этой модели не менее 70% высокотехнологичной продукции, — подытожил премьер.

В целом он назвал цифровую трансформацию, которая касается обрабатывающей отрасли, стратегическим направлением.

Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами. У нас есть для этого все возможности, — подчеркнул Мишустин.

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