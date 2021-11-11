Войти
РИА Новости

Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке новой госпрограммы вооружений

718
0
0
Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите "Группы двадцати".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Паулин

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при разработке новых вооружений сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире, в частности, на применении цифровых технологий и гиперзвуковом оружии.

"Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений. Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления", — заявил он на заседании Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.

Среди других направлений, которые будут определять облик и боевой потенциал российской армии, глава государства назвал также применение искусственного интеллекта и робототехники, его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%, не допущено "ни срывов, ни затягивания поставок". "В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%", — указал он.

Новейшие образцы вооружения, поступающие в войска, по своим характеристикам не уступают, а иногда даже превосходят зарубежные аналоги, добавил российский лидер. В пример он привел истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитно-ракетную систему "С-500".

Ранее президент называл разработку и серийное производство высокотехнологичного оружия одним из ключевых направлений развития Вооруженных сил. Это, отмечал он, требует "времени, дополнительных усилий, финансов". По его словам, создание в стране лазерного, гиперзвукового и кинетического вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий и "в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия". Искусственный же интеллект позволит повысить боевые характеристики российских разработок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
ПАК ФА
С-500
Компании
ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
AI
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
Робот
Ядерный щит
Похожие новости
31.12.2020
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал о планах модернизации ВС РФ
01.03.2018
Подписались на 10 лет
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
28.04.2017
ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс