Путин призвал учитывать мировые тенденции при разработке новой госпрограммы вооружений

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал при разработке новых вооружений сосредоточить внимание на основных тенденциях в мире, в частности, на применении цифровых технологий и гиперзвуковом оружии.

"Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений. Прежде всего это внедрение передовых информационных, био-, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления", — заявил он на заседании Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции.

Среди других направлений, которые будут определять облик и боевой потенциал российской армии, глава государства назвал также применение искусственного интеллекта и робототехники, его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что в 2020 году, несмотря на ограничения из-за пандемии, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%, не допущено "ни срывов, ни затягивания поставок". "В результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%", — указал он.

Новейшие образцы вооружения, поступающие в войска, по своим характеристикам не уступают, а иногда даже превосходят зарубежные аналоги, добавил российский лидер. В пример он привел истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитно-ракетную систему "С-500".

Ранее президент называл разработку и серийное производство высокотехнологичного оружия одним из ключевых направлений развития Вооруженных сил. Это, отмечал он, требует "времени, дополнительных усилий, финансов". По его словам, создание в стране лазерного, гиперзвукового и кинетического вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий и "в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия". Искусственный же интеллект позволит повысить боевые характеристики российских разработок.