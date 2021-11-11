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РИА Новости

Путин: за пять лет удалось многое сделать для диверсификации оборонных производств

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Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Паулин

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. России за пять лет многое удалось сделать в сфере диверсификации оборонных производств, но в дальнейшем нужно эффективнее работать на этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военно-промышленной комиссией.

"Конкретные задачи и ориентиры в этой сфере были обозначены еще в 2016 году, и, надо отметить, за прошедшие пят лет многое удалось сделать. Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства ОПК устойчиво растет. Если в 2018 году ее доля составляла 20,9%, а в 2019 - 24,1%, то по итогам 20 года это уже 25,6%. Причем в ряде отраслей ОПК эти показатели еще выше. Вместе с тем нам нужно гораздо эффективнее работать на этом направлении в дальнейшем. Резервы для этого безусловно есть", - сказал Путин.

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Россия
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ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
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