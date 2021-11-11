На учении ОДКБ в Казани саперы использовали датчик "жив-ранен, убит"

В среду на полигоне Казанского танкового училища, где проходит учение "Нерушимое братство-2021" Коллективных миротворческих сил ОДКБ, впервые использовали инженерно-штурмовые группы.

По замыслу учения, некие вооруженные лица захватили административное здание, создали там долговременные огневые точки и отказываются сдаваться. Провести штурм мешают многочисленные "растяжки" и другие самодельные взрывные устройства на подходе к зданию. К их обезвреживанию командование привлекло инженерные подразделения Центрального военного округа, которые недавно получили миротворческий статус, а также саперов из Беларуси.

В отличие от других подразделений, эти военнослужащие были одеты в современные костюмы сапера ОВР-3Ш с 6-м классом защиты. Она обеспечивается за счет использования в этой амуниции жестких металлических, пластиковых и керамических плит, а также гибких элементов из арамидной ткани. Также у военных инженеров имелись штурмовые щиты, датчики "свой-чужой", "жив-ранен, убит" и модули стутниковой навигации ГЛОНАCC/GPS. А еще - защитные шлемы, саперные мачете, комплекты для вышибания замков из дверей, штурмовые лестницы, гидравлические кусачки, подрывные машинки и другие средства для успешного выполнения задачи.

Такая экипировка, а также отменная профессиональная выучка саперов сделала свое дело. Они разминировали захваченное здание и позволили очистить от условных бандитов. "Инженерный спецназ" справился с поставленными задачами и хорошо зарекомендовал себя на учении "Нерушимое братство-2021", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Юрий Гаврилов