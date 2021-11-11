Войти
WarSpot

Китай достраивает новый авианосец

551
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Через пару лет у китайских ВМС может появиться третий авианосец. Вчера, 9 ноября, информационное агентство CNN сообщило о том, что согласно анализу спутниковых снимков, сделанному вашингтонским аналитическим центром, корабль, известный как Type 003, может быть спущен на воду уже в начале следующего года.

На спутниковых снимках верфи Jiangnan в Шанхае, представленных Центром стратегических и международных исследований (CSIS), показан перспективный авианосец на финальной стадии достройки. Если темпы строительства сохранятся, то уже через 3-6 месяцев корабль может сойти со стапелей.

Корабль Type 003 на снимках от 23 октября 2021 года

Источник изображения: cnn.com

По сообщению CSIS, установка основных внешних и внутренних компонентов, включая силовые установки и катапульты, уже завершена либо находится на стадии завершения. По мнению аналитиков, осталось установить лишь несколько дополнительных элементов, таких как радары и системы вооружения, прежде чем корабль сможет спуститься в реку Янцзы.

Корабль Type 003 на снимках от 18 сентября 2021 года

Источник изображения: cnn.com

Когда Type 003 будет готов, то станет третьим авианосцем Китая и вторым авианосцем китайского производства. Как отмечают в CSIS, в отличие от своих «родственников» Liaoning и Shandong, Type 003 будет иметь более совершенную технологию запуска самолётов, аналогичную катапульте, используемой американскими авианосцами. При этом силовая установка авианосца будет неатомной, что существенно снизит его автономность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-16
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Похожие новости
10.06.2021
Кибервойна: Япония в осаде китайских и российских хакеров (Daily Shincho, Япония) Часть 1
24.04.2019
Китайские ВМС отмечают 70-летие
31.12.2014
С чего начнет Китай. С маленького авианосца или атомных класса «супер»?
09.04.2014
Глава Пентагона прибыл в Китай
23.11.2012
Почему китайские авиастроители скрывают сотрудничество с Украиной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс