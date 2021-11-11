Китай достраивает новый авианосец

Через пару лет у китайских ВМС может появиться третий авианосец. Вчера, 9 ноября, информационное агентство CNN сообщило о том, что согласно анализу спутниковых снимков, сделанному вашингтонским аналитическим центром, корабль, известный как Type 003, может быть спущен на воду уже в начале следующего года.

На спутниковых снимках верфи Jiangnan в Шанхае, представленных Центром стратегических и международных исследований (CSIS), показан перспективный авианосец на финальной стадии достройки. Если темпы строительства сохранятся, то уже через 3-6 месяцев корабль может сойти со стапелей.

Корабль Type 003 на снимках от 23 октября 2021 года Источник изображения: cnn.com

По сообщению CSIS, установка основных внешних и внутренних компонентов, включая силовые установки и катапульты, уже завершена либо находится на стадии завершения. По мнению аналитиков, осталось установить лишь несколько дополнительных элементов, таких как радары и системы вооружения, прежде чем корабль сможет спуститься в реку Янцзы.

Корабль Type 003 на снимках от 18 сентября 2021 года Источник изображения: cnn.com

Когда Type 003 будет готов, то станет третьим авианосцем Китая и вторым авианосцем китайского производства. Как отмечают в CSIS, в отличие от своих «родственников» Liaoning и Shandong, Type 003 будет иметь более совершенную технологию запуска самолётов, аналогичную катапульте, используемой американскими авианосцами. При этом силовая установка авианосца будет неатомной, что существенно снизит его автономность.