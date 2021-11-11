Путин сообщил, что в 2020 году гособоронзаказ удалось выполнить на 96,2%

Владимир Путин во время совещания с руководящим составом Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил президент РФ, такая высокая планка держится уже пять лет

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Гособоронзаказ в "пандемийном" 2020 году удалось выполнить на 96,2%, такая высокая планка держится уже пять лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК).

"Отмечу, что в 2020 году, в сложном году, не простом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%, - сказал Путин. - Причем столь высокая планка держится уже более пяти лет". Президент напомнил, что в 2012 году этот показатель составлял всего 80 с небольшим процентов. "И то считалось хорошо", - отметил глава государства, подчеркнув, что нынешняя высокая планка "выдерживается уже более пяти лет".

"Госпрограмма вооружений, как один из наиболее значимых документов стратегического планирования играет особую роль в обеспечении обороны и безопасности России. Среди ее приоритетов определение и выполнение заданий гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов вооружений", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что предприятия ОПК работают стабильно, несмотря на сложности, вызванные пандемией. "Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - обратил внимание он.

В результате, по его словам, доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%. "В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги", - заявил президент. Среди таковых он назвал истребитель пятого поколения Су-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", ЗРК С-500.

Путин напомнил, что в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике, которая прошла на прошлой неделе в Сочи, были обсуждены задачи, связанные с переоснащением армии и флота. Он добавил, что в рамках работы ВПК предстоит рассмотреть основные результаты реализации государственной программы вооружений, а также обозначить подходы к формированию новой госпрограммы вооружений на 2024-2033 годы.