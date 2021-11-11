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ТАСС

В РФ разработали управляемый реактивный снаряд повышенной дальности для РСЗО "Торнадо-Г"

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Новые боеприпасы для РЗСО "Торнадо-Г"
Новые боеприпасы для РЗСО "Торнадо-Г".
Источник изображения: © Пресс-служба НПО "Сплав"

Боеприпас может применяться в реактивных системах залпового огня "Град", "Торнадо-Г", а также в комплексе неуправляемого реактивного оружия корабельного базирования А-215 "Град-М"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Управляемый реактивный снаряд повышенной дальности создан в РФ для РСЗО "Град" и "Торнадо-Г". Об этом говорится в сообщении "Технодинамики" (входит в Ростех), распространенном в среду.

"Разработанный управляемый реактивный снаряд повышает точность стрельбы в сравнении со штатными боеприпасами РСЗО калибра 122 мм, увеличивает дальность стрельбы за счет формирования участка подпланирования, снижает расход зарядов и позволяет поражать залпом одной боевой машины несколько разнесенных точечных целей без перенацеливания пакета направляющих", - говорится в сообщении по итогам награждения лауреатов премии им. Н. А. Макаровца в области боеприпасов и спецхимии.

Как уточнили в пресс-службе, боеприпас может применяться в реактивных системах залпового огня "Град", "Торнадо-Г", а также в комплексе неуправляемого реактивного оружия корабельного базирования А-215 "Град-М".

Коллектив АО "Научно-производственное объединение "Сплав" за разработку снаряда стал победителем премии в номинации "За вклад в повышение конкурентоспособности продукции". Награждение прошло в среду.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Компании
Сплав НПО
Технодинамика
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