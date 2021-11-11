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ТАСС

Эксперт: "обмануть" ракеты переносного зенитного комплекса "Верба" невозможно

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ПЗРК «Верба»
ПЗРК «Верба».
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что зона захвата и поражения комплексом типовых воздушных целей увеличена в 2,5 раза, а также у "Вербы" как минимум в 10 раз повышена защищенность комплекса от пиротехнических помех

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сбить с курса систему наведения ракеты современного российского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба" с помощью тепловых ловушек невозможно. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Дмитрий Литовкин.

"Зона захвата и поражения [комплексом] типовых воздушных целей увеличена в 2,5 раза, а также у "Вербы" как минимум в 10 раз повышена защищенность комплекса от пиротехнических помех. Обмануть ракеты запуском тепловых ловушек теперь невозможно - головка самонаведения автоматически выполняет их селекцию и сосредоточивается на нужном объекте. Словом, речь идет об уникальной новаторской технологии", - сказал Литовкин.

По его словам, в полете ракета "Вербы" управляется в автономном режиме. "Система самонаведения создана так, чтобы могла обмануть противоракетные системы целей. От бойца теперь практически требуется только нажать на пуск, а дальше ракета все сделает сама. Система распознавания "свой - чужой" значительно снижает риск поражения дружественных воздушных аппаратов", - добавил эксперт.

Как сообщил Литовкин, "Верба" отличается уникальной головкой самонаведения. "Работает в ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах, да еще и многоплощадочная. Такую головку самонаведения, кроме нас, никто в мире не делает", - сказал эксперт.

"Верба" является наиболее современным российским ПЗРК.

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Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
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