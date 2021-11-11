The National Interest (США): как НАТО может помочь Украине сдерживать агрессию РФ

Чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, НАТО нужно изменить свою Стратегическую концепцию, считает бывший заместитель Генсека организации. Повышение боеспособности ВСУ и поддержание ситуации на Донбассе – вот основа этой помощи. При этом пускать Киев в альянс никто не собирается: надо соблюсти все «красные линии» Путина.

Учитывая ставки, в рамках новой Стратегической концепции НАТО, которая будет принята в следующем году, Североатлантическому альянсу необходимо принять более стратегический подход к обеспечению безопасности Украины.

Спустя семь лет после незаконной аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины безопасность последней до сих пор находится "в заложниках" у России. В этом году ВСУ все сложнее держать оборону на оккупированном Донбассе, ведь российская сторона не прекращает обстрелов и снайперских атак. С весны президент Владимир Путин развернул более 100 тысяч военнослужащих вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму, а российский военно-морской флот бросил открытый и агрессивный вызов свободе судоходства в Черном и Азовском морях. Россия также размещает крупные наземные силы в Белоруссии, вдоль ранее спокойной северной границы Украины, поскольку лишившийся авторитета диктатор Александр Лукашенко вынужден был согласиться с требованиями Москвы ради выживания.

В обозримом будущем решения, лучшего с точки зрения Украины, не предвидится, а ведь Киев форсирует свое членство в НАТО, чтобы обеспечить себе, среди прочего, дополнительную защиту по Статье №5. Путин объявил членство в НАТО "красной линией", и в ближайшее время большинство союзников по альянсу оспаривать это не готовы; они не готовы даже предоставить Украине план действий по подготовке к вхождению в организацию. Последним примером этого стал отказ, который Байден дал Зеленскому во время сентябрьской встречи президентов в Белом доме.

Надо ли говорить, что никому не хочется провоцировать прямой вооруженный конфликт с Россией. Однако сохранение нынешней двойственной позиции может подорвать авторитет альянса: повторяя на каждом саммите данное в 2008 году обещание однажды принять Украину (и Грузию) в свои ряды, но на практике бездействуя, НАТО рискует не только деморализовать украинцев, но и продемонстрировать Москве свою слабость и согласие с "красной линией", обозначенной Путиным.

Второй "красной линией" российское руководство объявило военное присутствие НАТО на Украине, что рассматривают как попытку лишить Киев внешней поддержки. Излишняя осторожность НАТО может подтолкнуть Путина пойти дальше и инициировать новую военную агрессию, будь то очередной захват территорий на Востоке Украины, военно-морские провокации или присвоение Северо-Крымского канала под предлогом улучшения водоснабжения оккупированного полуострова. Целью может стать принудительная смена режима в Киеве или как минимум принуждение Зеленского отказаться от евроатлантических амбиций.

Некоторые говорят о маловероятности подобного развития событий. Утверждается, что Путин просто пытается запугать Киев и его западных покровителей, ведь российского президента устраивает статус-кво и он не захочет рисковать жизнями, которые может унести любая новая военная авантюра на Украине. Может, так и есть, но с учетом псевдоисторических рассуждений российского президента о легитимности украинской государственности, судьбу лучше не искушать. Ставки высоки, и одной лишь Украиной они не ограничиваются. Если Путину удастся подчинить себе Киев, это станет серьезным ударом по западной концепции либерального международного порядка, основанного на суверенитете всех государств, а также повлечет за собой долгосрочную нестабильность в самом сердце Европы.

Учитывая ставки, в рамках новой Стратегической концепции НАТО, которая будет принята в следующем году, Североатлантическому альянсу необходимо принять более стратегический подход к обеспечению безопасности Украины. Одним из вариантов может быть Украинская инициатива сдерживания (Ukrainian Deterrence Initiative, UDI), которая станет продолжением программы расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partner, EOP). При таком подходе стратегической целью союзников будет сделать все возможное, за исключением предоставления гарантий по Статье №5, чтобы помочь Украине защищаться и противостоять дестабилизации со стороны России. Киеву, при содействии альянса, нужно максимально усилить свои возможности сделать будущую агрессию весьма затратной для Москвы. Так НАТО не только поможет Украине в вопросах сдерживания, но и расширит собственный потенциал в контексте достижения политического урегулирования на чахнущих минских переговорах.

Инициатива охватит не только военную технику и подготовку личного состава, но и меры противодействия кибератакам, дезинформации, экономической войне и политической диверсии, и станет признанием того, что Украина была для России целью номер один, а также полигоном для отработки методов гибридной войны. Аналогичная поддержка может быть оказана Грузии и, если потребуется, Швеции и Финляндии, уже имеющим статус партнеров с расширенными возможностями, ведь эти страны постоянно сталкиваются с военным и политическим давлением со стороны России. За основу можно взять пример двусторонней Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии, подписанной в прошлом месяце министром обороны Остином (Austin).

Отказавшись от стандартной формулы, согласно которой партнерские отношения НАТО определяются спросом и финансируются в основном за счет добровольных вкладов государств, в рамках инициативы сдерживания НАТО будет активно помогать Украине (и другим партнерам с расширенными возможностями), взяв на себя официальную и основанную на общем финансировании ответственность за помощь в обучении украинских вооруженных сил и в приобретении ими современных средств обороны, что сделает любую новую агрессию более дорогостоящей для России. Речь идет о средствах противотанковой обороны, системах противодействия артиллерии, ПВО и ПРО, противокорабельных ракетах и ударных беспилотниках. Это принесло бы Украине гораздо больше пользы, чем ПДЧ с его довольно условным характером, учитывая множество других инструментов, которыми Украина уже располагает, для углубления партнерства с НАТО, включая учрежденную ими совместную комиссию.

В настоящее время подготовка и оснащение украинских войск оборудованием в значительной степени лежат на плечах США; другие страны помогают хотя и добровольно, но незначительно. И все же их чрезвычайно полезного вклада (Великобритания, к примеру, недавно решила продать Украине современные противокорабельные ракеты) недостаточно для усиления ставшей довольно шаткой политики сдерживания.

Закрепление в новой Стратегической концепции ответственности альянса за поддержку украинской обороноспособности позволит увеличить ресурсы и привлечь больше союзников к участию в данном вопросе. В соответствии с Украинской инициативой сдерживания, специалисты военного планирования НАТО будут координировать с Киевом оборонные потребности для обеспечения максимальной оперативной совместимости и сдерживающего воздействия. Союзники могут предложить финансовую поддержку для проведения необходимых закупок и популяризации совместных с украинским ВПК технологических проектов. Наличие у НАТО широкомасштабной программы продемонстрировало бы Москве, что альянс серьезен и един в том, что касается защиты суверенитета и независимости Украины, так политика сдерживания укрепится даже если членство последней отложится. Эффект усилится, если к инициативе присоединятся Грузия и другие партнеры с расширенными возможностями.

В стратегию можно добавить шаги по наращиванию военного присутствия НАТО на Украине и ускоренную ротацию сил союзников в регионе. Сюда можно отнести создание совместного центра боевой подготовки и оценочных испытаний, подобного тому, что был открыт в 2014 году в Грузии, учреждение совместного центра подготовки и обслуживания военно-морских сил в Черном море, а также более частое проведение совместных учений с Украиной и другими партнерами на Черном море для защиты свободы судоходства. В рамках этих усилий союзники могут помочь Украине профинансировать строительство совместимой с НАТО военной инфраструктуры: аэродромов, железнодорожных терминалов и портовых сооружений.

Как всегда, деятельность НАТО будет абсолютно прозрачной и открытой для военного наблюдения в соответствии с соглашениями ОБСЕ. Однако НАТО и Украина не оставят сомнений в том, что подобная деятельность является компонентом давней программы сотрудничества, начало которой было положено в 90-е, и не обуславливается никакими российскими вето и "красными линиями".

Украинская инициатива сдерживания не предоставит ни гарантий по Статье №5, ни членства в НАТО в обход действующей процедуры. Украинцам (и русским) нужно четко это понимать. В отсутствие членства меньшее, что НАТО может предоставить Киеву - это честность, а также помощь в повышении обороноспособности Украины и поддержании ситуации на Донбассе до достижения политического урегулирования. Конечная цель заключается не в поиске военного решения, а в том, чтобы убедить Путина или его преемника минимизировать убытки и заключить сделку. Дабы подчеркнуть мирные намерения союзников, в дополнение к Украинской инициативе сдерживания можно активизировать усилия, направленные на достижение дипломатического урегулирования, которое бы восстановило суверенитет Киева и открыло путь к отмене связанных с конфликтом на Донбассе санкций.

Украине необходимо продолжить проводить реформы в области обороны и внедрять стандарты НАТО, чтобы использовать дополнительную поддержку в полной мере. Однако же НАТО не должно связывать реализацию инициативы с реформами. Приоритетом должно стать противодействие российской агрессии. Есть и другие рычаги воздействия, чтобы заставить Киев прилагать усилия в сфере судебных реформ и борьбы с коррупцией. Как отмечалось выше, в области обороны и безопасности ставки не ограничиваются одной лишь Украиной - они касаются будущего международного порядка, основанного на определенных правилах, суверенитете всех независимых государств, неприкосновенности границ и мирном урегулировании разногласий.

Александр Вершбоу - старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Атлантическом совете. Служил заместителем Генсека НАТО, помощником министра обороны и послом США в НАТО, Российской Федерации и Южной Корее.

Александр Вершбоу (Alexander Vershbow)