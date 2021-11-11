Крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия ВМС США в Черном море

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море, сообщили в Минобороны России.

"Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли: ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что в среду утром, в 8.56 по московскому времени, эсминец с управляемым ракетным оружием "Porter" ВМС США покинул грузинский порт Батуми, а в 9.20 по московскому времени вышел из Батуми штабной корабль "Mount Whitney" ВМС США. Кроме того, танкер "John Lenthall" ВМС США находится в юго-западной части Чёрного моря.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - подчеркнули в МО РФ.