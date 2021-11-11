Войти
РИА Новости

Крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия ВМС США в Черном море

507
0
0
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море, сообщили в Минобороны России.

"Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли: ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что в среду утром, в 8.56 по московскому времени, эсминец с управляемым ракетным оружием "Porter" ВМС США покинул грузинский порт Батуми, а в 9.20 по московскому времени вышел из Батуми штабной корабль "Mount Whitney" ВМС США. Кроме того, танкер "John Lenthall" ВМС США находится в юго-западной части Чёрного моря.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - подчеркнули в МО РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
Военные учения
Похожие новости
13.07.2021
"К этому все шло": В НАТО определились с Черным морем
30.06.2021
Проходимцы территориальных вод
02.02.2021
Контроль над эсминцем США: американцы запечатлели российский Су-24
30.10.2020
«Непрерывное слежение»: в Черное море вошли корабли НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс