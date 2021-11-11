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Российская газета

Патрушев обсудил с премьер-министром Индии афганское урегулирование

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Источник изображения: Аппарат Совбеза РФ

В среду в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди принял секретаря Совбеза России Николая Патрушева, а также секретарей советов безопасности Казахстана, Киргизии, Ирана, Индии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Все они 10 ноября участвовали в многосторонних консультациях секретарей совбезов 8 стран по афганской проблематике.

Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель Совбеза РФ Евгений Аношин, во время беседы с Моди обсуждались вопросы региональной безопасности в связи с ситуацией в Афганистане. По его словам, по итогам консультаций советники по национальной безопасности и секретари советов безопасности вновь заявили о решительной поддержке мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом уважение к его суверенитету, единству и территориальной целостности, а также невмешательству в его внутренние дела.

Также они осудили террористические атаки в различных провинциях и городах Афганистана, заявив что территория страны не должна использоваться для укрытия и подготовки террористов.

Кроме того, советники по нацбезопасности подчеркнули необходимость формирования открытого и подлинно инклюзивного правительства, представляющего волю всего народа Афганистана, в которое войдут представители всех основных этнополитических сил. Также представители всех восьми стран заявили, что обязательное условие успешного процесса национального примирения в стране - это включение всех слоев общества в администрацию и политическую структуру.


Иван Егоров

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Страны
Афганистан
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Персоны
Патрушев Николай
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