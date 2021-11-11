Похожий на белорусский "Кайман" бронеавтомобиль замечен в Судане

Бронеавтомобиль, похожий на белорусский "Кайман", демонстрировался на недавно прошедшей в Судане выставке вооружений. Интересно, что он находился в одном ряду с другими образцами военной техники местных предприятий.

Эта созданная специалистами 140-го ремонтного завода из города Борисов радикально обновленная версия советского "бардака" - БРДМ-2 - была запущена в серию в 2016 году.

Сообщалось, что в настоящее время большая часть применяющихся при ее производстве комплектующих, в том числе корпуса, - белорусского производства.

Специальное транспортное средство обладает хорошей защитой от огня стрелкового оружия и осколков боеприпасов. Стойкость к подрывам на минах обеспечивается днищем, имеющим V-образную форму.

Мощность дизельного двигателя Д-245 - 170 л.с. Броневик обладает хорошей подвижностью, так по шоссе он может разгоняться до 110 км/ч. Сохранена возможность форсирования водных преград на плаву. Запас хода по топливу - 1000 км.

Продемонстрированный в Судане образец имеет привычную для советской бронетехники башню с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. В то же время на других модификациях можно увидеть 12,7-мм "Утесы", 30-мм автоматические станковые гранатометы АГС-17 "Пламя". Создана версия, оборудованная дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой 2А42.

Первыми зарубежными заказчиками "Кайманов" стали силовые структуры Республики Кот-д'Ивуар.

Pictures of belarus made Cayman armored personnel carriers of the Sudanese 🇸🇩 military. pic.twitter.com/qQ8IUu1CyE — Hammer Of War (@HammerOfWar5) November 4, 2021

Алексей Брусилов