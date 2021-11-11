Войти
Российская газета

Похожий на белорусский "Кайман" бронеавтомобиль замечен в Судане

631
0
0

Бронеавтомобиль, похожий на белорусский "Кайман", демонстрировался на недавно прошедшей в Судане выставке вооружений. Интересно, что он находился в одном ряду с другими образцами военной техники местных предприятий.


Эта созданная специалистами 140-го ремонтного завода из города Борисов радикально обновленная версия советского "бардака" - БРДМ-2 - была запущена в серию в 2016 году.

Сообщалось, что в настоящее время большая часть применяющихся при ее производстве комплектующих, в том числе корпуса, - белорусского производства.

Специальное транспортное средство обладает хорошей защитой от огня стрелкового оружия и осколков боеприпасов. Стойкость к подрывам на минах обеспечивается днищем, имеющим V-образную форму.

Мощность дизельного двигателя Д-245 - 170 л.с. Броневик обладает хорошей подвижностью, так по шоссе он может разгоняться до 110 км/ч. Сохранена возможность форсирования водных преград на плаву. Запас хода по топливу - 1000 км.

Продемонстрированный в Судане образец имеет привычную для советской бронетехники башню с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. В то же время на других модификациях можно увидеть 12,7-мм "Утесы", 30-мм автоматические станковые гранатометы АГС-17 "Пламя". Создана версия, оборудованная дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой 2А42.

Первыми зарубежными заказчиками "Кайманов" стали силовые структуры Республики Кот-д'Ивуар.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Судан
Продукция
2А42
АГС-17
БРДМ-2
Кайман МБТС
КПВТ
Похожие новости
13.08.2021
Броневики "Кайман" стали лучшей зарубежной версией БРДМ-2
23.09.2020
От Каддафи до Хафтара
21.10.2019
Первые белорусские БТР "Кайман" проверили на учениях в России
09.08.2018
Белорусские "Кайманы" добрались до Африки
11.07.2018
Белорусские "Богатыри" китайского происхождения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс