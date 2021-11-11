В Азербайджане рассказали о перехвате «Буком» снарядов «Смерча» в Карабахе

Военные Азербайджана впервые рассказали о том, что в ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года им удалось перехватить два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» при помощи зенитного реактивного комплекса (ЗРК) «Бук». Внимание на соответствующее видео, появившееся в сети, обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Бук» был задействован Азербайджаном для перехвата снарядов «Смерча», принадлежащего Вооруженным силам Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Когда именно был применен ЗРК, не уточняется. При этом его работу по цели показали на видео.

В апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Баку Парк военных трофеев и показал, предположительно, обломки найденных на территории страны ракет от оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» российского производства. При этом он отметил, что у армянской армии этих ракет не должно было быть. В Кремле до этого отмечали, что не располагают информацией о применении в Карабахе «Искандеров».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Варвара Кошечкина