Южнокорейский FA-50 примет участие в тендере по закупке нового УТС для ВВС Словакии

ЦАМТО, 10 ноября. Южнокорейская компания Korea Aviation Industries (KAI) примет участие в тендере ВВС Словакии, предусматривающем закупку новых реактивных учебно-тренировочных самолетов.

Как сообщает Korea Herald, ВВС Словакии предложено 10 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов FA-50 вместе с пакетом соответствующих услуг на сумму около 500 млн. долл.

Предложение по FA-50 обсуждалось 4 ноября в рамках визита в Будапешт президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, где он провел переговоры с лидерами Словакии, Чехии, Венгрии и Польши.

По сообщению Агентства программ оборонных закупок Республики Кореи (DAPA), в ходе визита в Будапешт делегации Южной Кореи представители Korea Aviation Industries подписали меморандум о взаимопонимании со словацкой авиаремонтной компанией LOTN, предусматривающий реализацию компенсационного пакета словацкой промышленностью в случае приобретения южнокорейского реактивного УТС.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВВС Словакии в 2019 году приступили к разработке требований к новому современному учебно-тренировочному самолету в преддверии поставки 14 истребителей F-16 Блок.70. Поскольку имеющиеся в боевом составе ВВС Словакии L-39CM/ZAM были приняты на вооружение еще в 1970-е гг., на текущий момент они считаются малопригодными для подготовки пилотов последней версии F-16 Блок.70. Согласно планам, ВВС Словакии получат первый истребитель в последнем квартале 2022 года, а полностью поставки будут завершены к концу 2023 года.

В соответствии с соглашением с американской стороной, подготовка 22 летчиков ВВС Словакии начнется на базе Национальной гвардии ВВС США в Тусоне (шт.Аризона) в 2022 году. Они будут отбираться в основном из числа пилотов L-39CM/L-39ZAM, являющихся инструкторами на авиабазе "Слиач".

Командующий ВВС Словакии бригадный генерал Любомир Свобода 2 августа 2019 года заявил, что остаточный летный ресурс парка самолетов L-39 составляет не более шести лет (то есть до 2025 года), поэтому командование приступило к подготовке требований к УТС нового поколения, а также оценке бюджета проекта.

ВВС Словакии предполагают приобрести до 8 новых УТС. В начале августа 2019 года на базе "Слиач" состоялся Словацкий международный авиационный фестиваль, в рамках которого несколько европейских производителей представили свои решения. В частности, Aero Vodochody продемонстрировала L-39CW, являющийся испытательной платформой для L-39NG. Группа Leonardo представила M-345, а компания Grob предложила G-120TP, который может применяться перед переходом к L-39NG, а затем к F-16.

Официально Министерство обороны Словакии объявило тендер (выпустило запрос об информации) в октябре 2020 года. Как было уточнено, в конкурсе примут участие дозвуковые реактивные УТС M-345 и M-346 (Leonardo), "Хок" (BAE Systems) и L-39NG (Aero Vodochody). Теперь к ним присоединятся южнокорейский FA-50. Ожидается, что запрос о предложениях будет выпущен в первой половине 2022 года.

FA-50 – сверхзвуковой легкий истребитель с максимальной скоростью полета до 1,5М, спроектированный на базе на УТС Т-50 "Голден Игл" и разработанный для боевого применения. Версия FA-50 приобретена ВВС Республики Корея и Филиппин.

На данный момент в строю ВВС Словакии находятся всего пять L-39 (2 L-39ZAM и 3 L-39CM). УТС эксплуатируются в составе 2-й эскадрильи тактического авиакрыла имени генерал-майора Отто Смика Слиача. 1-я эскадрилья эксплуатирует МиГ-29, из которых на текущий момент 11 машин считаются пригодными к эксплуатации (9 МиГ-29АС и 2 МиГ-29УБС).