Ростех построит в Казани новейший цех сборки вертолетов и центр профобучения

ЦАМТО, 10 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех начал строительство новейшего цеха окончательной сборки вертолетов и центра профессионального обучения на Казанском вертолетном заводе.

Новое производство будет оснащено парком современного оборудования и позволит повысить производительность труда за счет организации поточной сборки машин. Оба корпуса будут сданы к весне 2024 года.

В церемонии в честь начала реализации проекта приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов, индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, управляющий директор КВЗ Алексей Белых.

"Я очень благодарен Госкорпорации Ростех и холдингу "Вертолеты России" за реализацию данного проекта. Казанский вертолетный завод за последние годы провел глубокую модернизацию производства. Строительство нового цеха окончательной сборки станет очередным этапом развития предприятия, а главное, здесь будет создан центр профессионального обучения. Сегодня система подготовки промышленных специальностей в корне меняется. Татарстан активно участвует в движении WorldSkills, развивает ресурсные центры. Но без участия работодателя решение этого вопроса невозможно. Данный центр будет не только готовить новых специалистов, но и станет площадкой для совершенствования навыков действующего рабочего персонала. Заверяю, что руководство республики будет всячески поддерживать этот проект", – сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В ходе мероприятия гостям презентовали проекты будущих объектов.

"Сегодня мы дали старт строительству сразу двух новых корпусов на Казанском вертолетном заводе. Новый цех окончательной сборки был необходим предприятию, он позволит организовать поточную сборку машин, которая обеспечивает наилучшие экономические показатели. Современное производство также существенно повысит производительность труда и удобство работы специалистов. Также заложен камень в основание будущего центра профессионального обучения на 650 учащихся, который будет готовить специалистов для авиастроения по самым современным стандартам. Учеба будет вестись с упором на практику – до 70% времени студенты будут проводить у современных станков", – подчеркнул заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

При планировании строительства нового цеха также большое внимание уделялось минимизации вреда окружающей среде.

"Цех окончательной сборки – это завершающий этап производства вертолетов, поэтому правильная организация работы в нем критически важна для общего результата. Проект современного корпуса учитывает высокие технологические требования и ориентирован на экологичность производства. Благодаря "зеленым" технологиям воздействие на окружающую среду будет минимальным. Также широко будут использоваться энергоэффективные конструкции", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Центр профессионального обучения будет готовить специалистов по направлениям "мехатроника" и "обработка металлов резанием", "монтаж электрооборудования летательных аппаратов", "сборка летательных аппаратов", "сборка изделий из стеклопластиков", "гальваника" и др. У обучающихся будет возможность получить сразу несколько рабочих профессий в зависимости от выбранных направлений, а также пройти программы дополнительного обучения бережливому производству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

В учебном процессе будут задействованы современные производственные участки, интерактивные кабинеты и лаборатории, технологии виртуальной и дополненной реальности, E-learning, в том числе электронная система управления квалификацией, электронные табло и расписание.

Проектными работами и строительством нового учебного центра, а также реконструкцией корпуса окончательной сборки займется ведущий отечественный проектный институт – Казанский Гипронииавиапром им. Б.И.Тихомирова, входящий в холдинг "Технодинамика". Для КазГАПа это не первый подобный проект. Созданный институтом первый производственно-учебный центр Ростеха для подготовки авиационных специалистов был открыт в Уфе в августе 2021 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".