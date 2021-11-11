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Экипаж тральщика "Петр Ильичев", построенного для Тихоокеанского флота, заселился на корабль

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Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев"
Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев".
Источник изображения: © Анастасия Стрепенюк/ТАСС

ЦАМТО, 10 ноября. Экипаж морского тральщика "Петр Ильичев", построенного для Тихоокеанского флота, заселился на корабль после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.

Экипаж успешно обживается и готовится к заводским испытаниям для проверки энергетических установок, общекорабельных систем и системы вентиляции.

В учебном центре военные моряки изучили принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипаж использовал тренажерную базу, состоящую из корабельных узлов и механизмов новостройки, на которых новая команда отработала действия в составе боевых расчетов.

Морской тральщик проекта 12700 является шестым в серии и пятым серийным кораблем данного проекта. Новый тральщик назван в честь Героя Советского Союза краснофлотца Тихоокеанского флота Петра Ивановича Ильичева, погибшего при штурме острова Шумшу 18 августа 1945 года.

Новый корабль имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы со всеми видами современных мин. Он оснащен новейшими гидроакустическими станциями, размещаемыми на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Справочно:

Основные тактико-технические данные: водоизмещение – 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Проекты
пр. 12700
ТОФ
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