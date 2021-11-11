Министры обороны стран СНГ утвердили План совместных мероприятий на 2022 год

ЦАМТО, 10 ноября. Министры обороны государств-участников СНГ утвердили План совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Определены перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества и утвержден План совместных мероприятий на 2022 год", – сказал С.Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Кроме того, по его словам, оборонные ведомства стран Содружества в ходе заседания подтвердили единое понимание характера вызовов и угроз военной безопасности.

В мероприятии приняли участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.