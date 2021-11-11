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Известия.ru

Армия России до конца года получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Первые поставки тяжелой огнеметной системы нового поколения ТОС-2 («Тосочка») в войска начнутся до конца 2021 года. Об этом 10 ноября «Интерфаксу» сообщил гендиректор НПО «Сплав» Александр Смирнов.

Контракт на производство и поставку систем ТОС-2 был подписан на форуме «Армия-2021» в августе текущего года.

Как отметил Смирнов, работа над ним идет параллельно с государственными испытаниями системы, которые должны завершиться уже на днях. При этом он добавил, что существуют небольшие проблемы организационного характера, связанные с погодными условиями.

«У нас есть технические ограничения. Полигоны функционируют, но погоду никто не отменял. Поэтому это буквально вопрос дней, до конца этой недели стрельбовые испытания все будут завершены, оформлены протоколами и всё», — пояснил он.

ТОС-2 («Тосочка») установлена на колесном шасси автомобиля «Урал», который обладает высокой проходимостью. Эта система имеет увеличенную дальность стрельбы, а также автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Помимо этого, тяжелый огнемет оснащен краном-манипулятором и не имеет потребности в транспортно-заряжающей машине.

Впервые четыре боевых машины этой системы были представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве на Красной площади.

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