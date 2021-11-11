Военный эксперт оценил анонс создания новой ЗРС С-550

Создание в России новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550 — это движение в сторону космоса, так как РФ должна думать о противоспутниковой обороне. Об этом в среду, 10 ноября, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин

«Сейчас системы противовоздушной обороны (ПВО) стремительно меняются. Всё больше внимания к себе требуют космос и гиперзвуковое оружие. В то же время становится больше таких средств поражения, как беспилотники и крылатые ракеты. Для решения этих задач требуются новые комплексы ПВО», — сказал он.

По словам эксперта, с одной стороны, комплексы должны быть максимально мобильными и дешевыми, чтобы бороться с беспилотниками. С другой стороны, им необходимо доставать как минимум цели в ближнем космосе, добавил Шурыгин. Также он отметил, что в настоящее время идет слияние средств ПВО и противоракетной обороны (ПРО).

«С-550 — это, скорее всего, движение в сторону космоса. Американцы вышли из Договора по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Поэтому мы, в свою очередь, должны думать о противоспутниковой обороне. Расчистив космос, мы лишим американцев средств космической разведки, навигации и связи. Их армия от этих систем сильно зависит и, конечно, серьезно ослепнет и оглохнет», — заключил военный эксперт.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил страны сообщил, что в РФ ведется работа над созданием новой ЗРС С-550.

Также на совещании было объявлено, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый серийный образец С-500 «Прометей».

13 октября ЗРС С-500 поступили на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны.

Испытательные стрельбы ЗРК С-500 российские военные провели в июле. По информации Минобороны, испытания подтвердили тактико-технические характеристики и надежность противовоздушной обороны России.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.