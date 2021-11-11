Войти
Известия.ru

Военный эксперт оценил анонс создания новой ЗРС С-550

604
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Создание в России новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550 — это движение в сторону космоса, так как РФ должна думать о противоспутниковой обороне. Об этом в среду, 10 ноября, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин

«Сейчас системы противовоздушной обороны (ПВО) стремительно меняются. Всё больше внимания к себе требуют космос и гиперзвуковое оружие. В то же время становится больше таких средств поражения, как беспилотники и крылатые ракеты. Для решения этих задач требуются новые комплексы ПВО», — сказал он.

По словам эксперта, с одной стороны, комплексы должны быть максимально мобильными и дешевыми, чтобы бороться с беспилотниками. С другой стороны, им необходимо доставать как минимум цели в ближнем космосе, добавил Шурыгин. Также он отметил, что в настоящее время идет слияние средств ПВО и противоракетной обороны (ПРО).

«С-550 — это, скорее всего, движение в сторону космоса. Американцы вышли из Договора по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Поэтому мы, в свою очередь, должны думать о противоспутниковой обороне. Расчистив космос, мы лишим американцев средств космической разведки, навигации и связи. Их армия от этих систем сильно зависит и, конечно, серьезно ослепнет и оглохнет», — заключил военный эксперт.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил страны сообщил, что в РФ ведется работа над созданием новой ЗРС С-550.

Также на совещании было объявлено, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый серийный образец С-500 «Прометей».

13 октября ЗРС С-500 поступили на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны.

Испытательные стрельбы ЗРК С-500 российские военные провели в июле. По информации Минобороны, испытания подтвердили тактико-технические характеристики и надежность противовоздушной обороны России.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
16.06.2021
«Уран-9», «Штурм» и другие интеллектуалы
04.02.2020
Уже испытаны: С-500 готовят к скорому началу поставок в армию
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
21.10.2019
Перспективная оборона: на что пойдет военный бюджет после 2020 года
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс