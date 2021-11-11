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РИА Новости

США возродили в Германии артиллерийское командование, действовавшее в годы холодной войны

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Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в регионе во время холодной войны, пишет The Washington Times.

"Нам этого действительно не хватало", — приводит издание слова командующего американскими войсками в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.

Отмечается, что основной причиной реактивации формирования стал рост напряженности между НАТО и "все более напористой Россией".

Командование перестало действовать в 1991 году — спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об одностороннем выходе из которого Вашингтон объявил в 2019 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
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