США возродили в Германии артиллерийское командование, действовавшее в годы холодной войны

Артиллеристы армии США во время учений в Германии.

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская армия возродила в Германии 56-е артиллерийское командование, которое базировалось в регионе во время холодной войны, пишет The Washington Times.

"Нам этого действительно не хватало", — приводит издание слова командующего американскими войсками в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.

Отмечается, что основной причиной реактивации формирования стал рост напряженности между НАТО и "все более напористой Россией".

Командование перестало действовать в 1991 году — спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), об одностороннем выходе из которого Вашингтон объявил в 2019 году.