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РИА Новости

Опубликовано видео полета двух российских бомбардировщиков Ту-22М3 в небе над Белоруссией

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией.

Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов.

Российские самолеты отрабатывали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил, а также участвовали в проверке действий боевых расчетов единой системы ПВО Союзного государства.

В ведомстве уточняли, что все поставленные задачи были полностью выполнены. Сейчас самолеты вернулись на российский аэродром.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ту-22М
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