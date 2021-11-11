Опубликовано видео полета двух российских бомбардировщиков Ту-22М3 в небе над Белоруссией

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией.

Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов.

Российские самолеты отрабатывали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил, а также участвовали в проверке действий боевых расчетов единой системы ПВО Союзного государства.

В ведомстве уточняли, что все поставленные задачи были полностью выполнены. Сейчас самолеты вернулись на российский аэродром.