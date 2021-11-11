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Российская газета

Силы ОДКБ создают учебную буферную зона почти в сто километров

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Источник изображения: Максим Богодвид/РИА Новости

В рамках крупных учений "Нерушимое братство-2021" на полигоне в Татарстане, силы государств-участников ОДКБ развернули масштабную условную миротворческую операцию. По данным пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ основные усилия сосредоточены на создании буферной и демилитаризованной зон разъединения. Войскам предстоит организовать контроль за действиями враждующих сторон с целью создания условий для заключения мирных соглашений.

"По замыслу учения, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, предстоит провести миротворческую операцию по поддержанию мира в зоне ответственности, глубиной 32 километра и шириной 98 километров. В буферной зоне участникам учения необходимо оборудовать 48 наблюдательных постов и 19 контрольно-пропускных пунктов, а также взять под охрану 11 важных государственных объектов", - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Всего в учении принимают участие 1800 человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран-членов ОДКБ, а также около 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.


Тимофей Борисов

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