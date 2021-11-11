Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе полета самолеты отработали взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил России и Беларуси. Кроме того была проведена проверка системы ПВО Союзного государства.

В Минобороны отметили, что ходе полета также отрабатывались вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил. Ту-22М3 участвовали в проверке действий боевых расчетов, стоящих на боевом дежурстве по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

Напомним также, что 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства была утверждена Военная доктрина.

Александр Степанов