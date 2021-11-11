Тайвань модернизирует танки M60

Старые американские танки M60 рано списывать со счетов. Вчера, 9 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Тайваньский национальный институт науки и технологий Чжун-Шаня (NCSIST) со следующего года начнёт частичную модернизацию ОБТ M60A3.

Модернизация коснётся в первую очередь боевых систем. Так, будет улучшена система обнаружения целей и управления огнём. Изменения коснутся также танковых пулемётов и систем защиты. Контракт с NCSIST рассчитан на три года, а его стоимость составляет $15,9 млн.

Танки М60A3 Китайской Республики Источник изображения: armyrecognition.com

Танк М60 разрабатывался компанией Detroit Arsenal Tank Plant в период с 1957 по 1959 год на основе среднего танка М48. За время серийного производства (с 1959 по 1987 год) было выпущено порядка 15 000 единиц М60 в трёх модификациях (М60A1, М60A2 и М60A3). Кроме того, разработана модификация М60120S, повышающая боевые способности танка до уровня M1A1 Abrams. Помимо ВС США, танки М60 состоят на вооружении армий Бахрейна, Йемена, Омана, Судана, Тайваня, Туниса и ряда других стран.

По данным на 2020 год, на вооружении Тайваня находилось 565 основных боевых танков: 200 M60A3, 100 M48A5 и 265 M48H Brave Tiger. Кроме того, со следующего года запланированы поставки танков M1A2T Abrams.