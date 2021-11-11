Войти
WarSpot

Тайвань модернизирует танки M60

508
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Старые американские танки M60 рано списывать со счетов. Вчера, 9 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Тайваньский национальный институт науки и технологий Чжун-Шаня (NCSIST) со следующего года начнёт частичную модернизацию ОБТ M60A3.

Модернизация коснётся в первую очередь боевых систем. Так, будет улучшена система обнаружения целей и управления огнём. Изменения коснутся также танковых пулемётов и систем защиты. Контракт с NCSIST рассчитан на три года, а его стоимость составляет $15,9 млн.

Танки М60A3 Китайской Республики

Источник изображения: armyrecognition.com

Танк М60 разрабатывался компанией Detroit Arsenal Tank Plant в период с 1957 по 1959 год на основе среднего танка М48. За время серийного производства (с 1959 по 1987 год) было выпущено порядка 15 000 единиц М60 в трёх модификациях (М60A1, М60A2 и М60A3). Кроме того, разработана модификация М60120S, повышающая боевые способности танка до уровня M1A1 Abrams. Помимо ВС США, танки М60 состоят на вооружении армий Бахрейна, Йемена, Омана, Судана, Тайваня, Туниса и ряда других стран.

По данным на 2020 год, на вооружении Тайваня находилось 565 основных боевых танков: 200 M60A3, 100 M48A5 и 265 M48H Brave Tiger. Кроме того, со следующего года запланированы поставки танков M1A2T Abrams.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Йемен
Китай
Оман
Судан
США
Тайвань
Тунис
Продукция
M1 Abrams
М-60
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
14.07.2020
M60-TM: турецкая модернизация американского танка
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс