Войти
ЦАМТО

"Вертолеты России" представят рекордное количество техники в рамках выставки Dubai Airshow 2021

515
0
0
Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 10 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех в рамках международной выставки Dubai Airshow 2021 впервые в истории российского вертолетостроения продемонстрирует за рубежом сразу шесть натурных образцов техники.

Машины будут представлены как на статической экспозиции, так и в летной программе авиасалона. В частности, гости и участники выставки смогут ознакомиться с легкими многоцелевыми вертолетами Ка-226Т "Альпинист" (Climber) и Ансат, ударными вертолетам Ка-52 и Ми-28НЭ, а также с многоцелевым тяжелым вертолетом Ми-171А2.

Одной из главных новинок Dubai Airshow 2021 станет международная премьера ударного вертолета Ми-28НЭ – ранее эта модификация "Ночного охотника" никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках. Пару ему составит еще один современный российский ударный вертолет – Ка-52, который впервые станет участником Dubai Airshow. В рамках авиасалона Ми-28НЭ и Ка-52 продемонстрируют насыщенную летную программу с элементами сложного пилотажа и маневрами, применяемыми в реальном воздушном бою. Эти боевые машины нового поколения предназначены для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, живой силы и вертолетов противника в любых погодных условиях и в любое время суток.

Еще одним дебютантом Dubai Airshow 2021 станет модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, который также впервые демонстрируется за рубежом, его премьера состоялась в этом году в рамках московского авиасалона МАКС-2021. По сравнению с предыдущими моделями модернизированный Ка-226Т имеет улучшенные летно-технические характеристики. В частности, увеличена скорость полета, снижен вес пустого вертолета, повышена дальность применения. Данную машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров и высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске. Одной из ключевых особенностей обновленного Ка-226Т является приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, благодаря которой проект модернизации получил рабочее название "Альпинист" (Climber).

Dubai Airshow 2021 также станет площадкой для дебюта тяжелого многоцелевого Ми-171А2 на Ближнем Востоке – потенциальные заказчики из ОАЭ и других стран региона получат шанс ознакомиться с вертолетом, оснащенным салоном повышенной комфортности. Представленная на выставке машина по завершении авиасалона будет передана первому эксплуатанту Ми-171А2 из ОАЭ. Вертолет Ми-171А2 воплотил лучшие качества машин типа Ми-8/17 с учетом достижений современных технологий авиастроения. Основные отличия Ми-171А2 от предыдущих модификаций включают в себя более мощные и экономичные двигатели, несущий винт с композитными лопастями улучшенной аэродинамики, Х-образный рулевой винт, принципиально новое бортовое радиоэлектронное оборудование, а также усовершенствованную систему автоматического управления. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, повышенной влажности и высоких температур.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат будет представлен на Dubai Airshow в двух исполнениях – с медицинским модулем и с VIP-салоном в стилистике бренда Aurus. При этом Ансат в медицинском оснащении примет участие в летной программе авиасалона и продемонстрирует высокие летно-технические характеристики, позволяющие машине маневрировать в ограниченном пространстве, что особенно актуально при выполнении задач санитарной авиации в условиях плотной городской застройки. Вертолет Ансат оснащен двумя двигателями и может использоваться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершенные высокогорные испытания Ансата подтвердили возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 м. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-52
Ми-17
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
Медицина
Похожие новости
03.11.2021
Российский истребитель Checkmate и беспилотник "Орион" покажут на Dubai Airshow-2021 - Мантуров
26.08.2015
Холдинг «Вертолеты России» представит более 10 вертолетов на МАКС-2015
29.04.2014
Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
16.04.2014
Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
14.05.2013
"Вертолеты России" представят на выставке HeliRussia 2013 актуальный модельный ряд гражданских и военных вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс