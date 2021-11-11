Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin приступила к производству истребителей F-16V для ВВС Словакии

503
0
0
Lockheed Martin F-16V Block 70 Viper
Lockheed Martin F-16V Block 70 Viper.
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 10 ноября. Корпорация Lockheed Martin на своем объекте в Гринвилле (шт.Южная Каролина) приступила к производству первого многоцелевого истребителя F-16V Блок.70 для ВВС Словакии.

Как сообщает Scramble.nl, с процессом производства первого самолета со строительным номером EY 01 320 на днях ознакомился министр обороны Словакии Ярослав Надь. В ходе визита, по заведенной традиции, министр поставил свою подпись на планере новой машины.

Минобороны США 31 июля 2019 года объявило о подписании командованием ВВС США с корпорацией Lockheed Martin (Lockheed Martin Aeronautics) контракта на производство истребителей F-16 в рамках программы "Иностранные военные продажи". Стоимость соглашения составила 799,96 млн. долл. Контракт предусматривал производство и обслуживание 14 самолетов F-16 Блок.70 для ВВС Словакии. Работы будут выполняться на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина) и, как ожидается, будут завершены к 31 января 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, покупка самолетов F-16 Блок.70 для замены МиГ-29 ВВС Словакии была сопряжена с рядом скандальных заявлений.

Первоначально Минобороны Словакии обсуждало с компанией Saab покупку или поставку в лизинг в рамках межправительственного соглашения самолетов "Грипен", состоящих на вооружении соседней Чехии, однако в июне 2016 года министр обороны Петер Гайдош заявил, что шведская сторона ведет переговоры в неприемлемой манере с юридической и правовой точки зрения. В этой связи было решено оценить и альтернативные варианты поставки. В феврале 2018 года Минобороны подтвердило, что ведет переговоры о возможности покупки американских истребителей F-16.

В апреле 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 истребителей F-16V конфигурации Блок.70/72, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость поставки может составить 2,91 млрд. долл.

В июле 2018 года предложение Министерства обороны о приобретении новых истребителей F-16V утвердило правительство Словакии. При этом премьер-министр Питер Пеллегрини сообщил, что хотя первоначальные затраты на F-16 на несколько сотен миллионов евро выше, чем при покупке "Грипен", в течение 30-летнего срока службы F-16 обойдутся дешевле. По его заявлению, Словакия заплатит 1,589 млрд. евро (1,8 млрд. долл.) за 14 истребителей, обучение, боеприпасы и двухлетнюю логистическую поддержку.

Министр обороны Петер Гайдош 12 декабря 2018 года подписал письмо с предложением и принятием предложения (LOA) о покупке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16, боеприпасов, оказания логистической поддержки и услуг по обучению летчиков и технического персонала.

Согласно планам, ВВС Словакии получат первый самолет в IV квартале 2022 года, а все истребители будут поставлены к концу 2023 года. В целом ВВС получат 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72. Самолеты полностью совместимы с системами НАТО и будут оснащены современным оборудованием.

В настоящее время являющая членом НАТО Словакия эксплуатирует 12 самолетов МиГ-29 (9 МиГ-29А и 2 МиГ-29УБ), техническое обслуживание которых осуществляется в рамках контракта с РСК "МиГ".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
США
Чехия
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
МиГ-29
Компании
Lockheed-Martin
SAAB
МиГ РСК
Проекты
NATO
Похожие новости
17.12.2018
Словакия подписала соглашения на закупку истребителей F-16V
13.07.2018
Правительство Словакии одобрило покупку истребителей F-16V Блок.70/72
25.06.2018
Словакия отложила решение о покупке истребителей для замены МиГ-29
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
17.03.2017
Минобороны Болгарии приступило к оценке предложений по поставке новых истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 10:58
  • 60
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 11.11 09:53
  • 74
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 11.11 09:14
  • 22
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 11.11 08:08
  • 1
ТОФ сообщил о старте подготовки стратегического учения «Восток-2022»
  • 11.11 07:50
  • 3
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 11.11 06:33
  • 192
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 11.11 05:58
  • 7
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 11.11 02:13
  • 1
Шойгу сообщил о новой системе ПВО С-550
  • 11.11 01:28
  • 1
В подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск поступят новейшие образцы вооружения
  • 11.11 00:43
  • 1
Россия испытала морской ударный БПЛА
  • 11.11 00:39
  • 2
Украина – точно не Россия
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс