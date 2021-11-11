Специалисты РХБ защиты ЮВО получат 60 ед. новейшей техники до конца года

ЦАМТО, 10 ноября. В войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) до конца года поступит 60 ед. новых и перспективных образцов специальной техники.

На сегодняшний день поставлено 30 ед. техники, оставшиеся образцы пополнят парки до конца 2021 года.

Войска РХБЗ получают современные УАЗы РХБ защиты "Патриот", разведывательные химические машины РХМ-6, комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты КДА, авторазливочные станции АРС-14КМ, дымовые машины ТДА-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Выполнение плана поставок позволит повысить долю перспективных образцов техники в войсках РХБ защиты ЮВО уже в нынешнем году до 70 проц.

Обновление линейки специальной техники войск РХБ защиты ЮВО значительно сократит сроки выполнения задач и существенно повысит качество их выполнения за счет расширения возможностей современных машин, сообщает пресс-служба округа.