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ЦАМТО

Новикомбанк оказал финансовую поддержку проекту строительства исследовательского корабля

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Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, март 2021 года
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 у стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, март 2021 года.
Источник изображения: Максим Лановой / www.korabel.ru

ЦАМТО, 10 ноября. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, оказал финансовую поддержку проекту строительства исследовательского судна "Евгений Горигледжан", испытания которого планируется начать в декабре.

Среди главных задач океанографического исследовательского судна (ОИС) "Евгений Горигледжан" – подводные технические работы, экологический мониторинг морской среды, океанографическая съемка придонного слоя, оказание помощи силам поиска и спасения на море. Судно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение ОИС – 4 тыс. т, автономность – 30 суток, экипаж – 32 человека плюс 25 членов экспедиции.

Судостроение является одной из приоритетных отраслей в кредитном портфеле Новикомбанка. Банк организует финансирование для строительства ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники, предоставляет отраслевым компаниям банковские гарантии для обеспечения обязательств перед контрагентами.

Новикомбанк демонстрирует положительную динамику финансирования данного направления. Так, за первое полугодие 2021 года объем предоставленных кредитов предприятиям судостроения увеличился с 30,6 млрд. руб. до 31,4 млрд. руб.

В рамках Международного военно-морского салона МВМС-2021 Новикомбанк заключил ряд стратегически значимых для судостроения соглашений на общую сумму более 15 млрд. руб.

"При участии Новикомбанка построен корабль, который будет, среди прочего, решать и экологические задачи. Это важное событие для судостроительной отрасли, и мы гордимся тем, что оказали поддержку данному проекту. Наша стратегия заключается в долгосрочном сотрудничестве, что дает возможность предприятиям создавать новейшую морскую технику", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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