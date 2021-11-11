«Роскосмос» сообщил о сближении фрагмента китайского спутника с МКС 12 ноября

Обломок китайского метеоспутника приблизится к Международной космической станции (МКС) 12 ноября. Уровень угрозы уже изучается. Об этом 10 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

«Согласно предварительным данным, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с МКС 12 ноября ближе к 4 утра по московскому времени. В данный момент проводится расчёт траекторий и параметров сближения», — сказано в сообщении.

Как уточняется, на максимально опасное расстояние к станции обломок подойдёт в районе 03:56 мск.

В то же время РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли информирует, что сегодня вечером Центр управления полётами может провести манёвр уклонения МКС от космического мусора.

Fengyun-1C — произведенный в КНР метеорологический спутник. Известно, что 11 января 2007 года Китай успешно провел испытание собственного противоспутникового оружия. Тогда находящийся на орбите высотой 865 км спутник FY-1C серии Fengyun был уничтожен прямым попаданием противоспутниковой ракеты, которая была запущена с мобильной пусковой установки на космодроме Сичан.

В марте сообщалось, что в космосе разрушился китайский метеорологический спутник Yunhai 1-02, в результате чего образовался 21 обломок. Причины разрушения названы не были.