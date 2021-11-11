Алексей Леонков: С-550 станет дальнейшим развитием систем С-350 и С-400

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новая система противовоздушной обороны С-550, скорее всего, придёт на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о необходимости опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО и поставок в армию систем С-350, С-500, С-550. При этом система С-550 была упомянута впервые.
Эксперт предположил, что новую систему решили назвать именно С-550, а не С-450, потому что в ней будут применены, в том числе, технологии, которые впервые внедряются на С-500 "Прометей", а "пятисотка" останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественной ПВО-ПРО.
С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.