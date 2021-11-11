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Российская газета

Сирийские "Буки" и "Панцири" уничтожили шесть израильских ракет

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Источник изображения: rg.ru

Находящиеся на вооружении сирийской армии зенитные комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" сбили шесть из восьми израильских ракет. Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

"8 ноября с 20:16 до 20:23 шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля, нарушив государственную границу САР со стороны Северного Ливана, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс", - сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

В отражении авиаудара участвовали комплексы российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С", которые поразили 75 процентов средств воздушного нападения. Объектам причинен незначительный материальный ущерб.

Отметим, что в январе прошлого года комплексы "Панцирь-С" были модернизированы для борьбы с малозаметными беспилотниками и барражирующими боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор ЗРК Валерий Слугин.

"Мы адаптировали локационные средства под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей. На нашей новой ракете нет головки самонаведения, только поражающая часть. Если мы уже видим цель радиолокационной станцией боевой машины, мы гарантированно подорвем боевую часть на пути следования беспилотника, и поле осколков его надежно накроет", - сказал конструктор.


Николай Грищенко

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Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-15
Бук-М2
Проекты
БПЛА
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