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Российская газета

Первые "Терминаторы" введут в штат танковой дивизии в декабре

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Штат 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа пополнят первые девять боевых машин поддержки танков "Терминатор". Их примут на вооружение с 1 декабря в Свердловской и Челябинской областях после испытаний.

Слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина цитирует ТАСС. Он добавил, что на базе 90-й танковой дивизии в нынешнем году успешно апробировали новые способы применения БМПТ, изучили характеристики машин и пришли к мнению, что боевая машина поддержки танков - очень эффективна, равных по огневой мощности по такому классу ей нет.

Пока вводят в действие роту БМПТ из девяти "Терминаторов", в будущем году рассмотрят возможность применения батальона боевых машин поддержки танков. Будут также исследованы возможности роты БМПТ в составе мотострелкового полка.

"Терминаторы" поставили в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими.


Светлана Цыганкова

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Продукция
БМПТ Рамка-99
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