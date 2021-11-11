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WarSpot

Турция начала постройку «мусульманского» истребителя

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Источник изображения: warspot.ru

К 2026 году Турция намерена поднять в небо истребитель собственной разработки. Вчера, 9 ноября, генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котиль опубликовал снимок первой детали для самолёта TF-X.

«Мы изготовили первую часть нашего отечественного боевого самолёта. Каждый шаг, который мы делаем для безопасности нашей страны, очень важен для нас. Хочу поблагодарить всех своих друзей, с которыми мы прошли этот путь, работая с энтузиазмом и усердием», — заявил Котиль.

Первая деталь истребителя TF-X

Источник изображения: twitter.com/Temel_Kotil

В прошлом году Котиль сообщил, что «TF-X будет первым большим мусульманским истребителем». Компания TAI официально пригласила Малайзию участвовать в проекте TF-X, а также подписала с этой страной меморандум на производство композитов для перспективного турецкого истребителя. В качестве потенциальных партнёров или покупателей будущего истребителя TAI также рассматривает Индонезию, Пакистан, Бангладеш и Казахстан.

Промо-ролик истребителя TF-X

TF-X пока существует только в виде макета, поэтому его технические характеристики неизвестны. В Минобороны Турции рассчитывают уже в 2023 году вывести TF-X из ангара. Из ранее показанных визуализаций можно сделать вывод, что перспективный турецкий истребитель внешне будет схож с американским F-22 Raptor, будет оснащаться двумя двигателями и получит внутренние отсеки для вооружения.

Несколько лет назад проект TF-X оказался на грани закрытия, но после исключения из программы Joint Strike Fighter Турция с новыми силами взялась за разработку отечественного истребителя.

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Бангладеш
Индонезия
Казахстан
Малайзия
Пакистан
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Турция
Продукция
F-22
Компании
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