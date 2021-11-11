Компания Saab до конца года поставит первые серийные истребители "Грипен E" ВВС Бразилии и Швеции

ЦАМТО, 10 ноября. Компания Saab объявила, что до конца года поставит первые четыре серийных истребителя "Грипен E" Военно-воздушным силам Бразилии и один – ВВС Швеции.

Как говорится в пресс-релизе шведской компании, к настоящему времени собрано девять истребителей "Грипен E". При этом около 30 из 106 заказанных в общей сложности самолетов (для ВВС двух стран) находятся на сборочном конвейере. Как отмечается, двухместная версия "Грипен F" все еще находится в стадии разработки и будет собираться в Бразилии.

Ранее ВВС Бразилии заявляли, что первые два самолета планируется отправить заказчику морским путем в ноябре, а два других – в начале 2022 года. Первые два самолета под управлением летчиков-испытателей ВВС Бразилии, Embraer и Saab примут участие в испытаниях в Центре летных испытаний в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) до получения военного сертификата типа.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания Saab подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение включает закупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. Как заявлено, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной версии "F".

В рамках бразильской программы Saab отвечает за сборку 13 самолетов "Грипен" в Швеции, еще 8 ед. будут собраны в Бразилии совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

Первый "Грипен E", представляющий собой оснащенный измерительной аппаратурой самолет для летных испытаний (серийный номер FAB4100), первоначально испытывался на предприятии компании Saab в Линчепинге, а в сентябре 2020 года морским путем был доставлен в Бразилию для продолжения тестирования в Центре летных испытаний (GFTC) в Гавиан-Пейшоту.

Производство в Бразилии комплектующих для самолетов "Грипен" началось в июле 2021 года. К настоящему времени в Швеции прошли обучение более 260 бразильских инженеров и техников (в целом, как планируется, обучение пройдут более 350 бразильских специалистов).