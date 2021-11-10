На оплату больничных в ближайшие три года дополнительно направят 125 млрд рублей

На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в течение следующих трёх лет планируют направить 37,3 миллиарда рублей, а дополнительные расходы на оплату больничных листов составят 125 миллиардов рублей. Об этом сказал врио председателя Фонда социального страхования Алексей Поликашин на пленарном заседании Госдумы 28 октября.

По итогам заседания палата приняла проект бюджета фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении.

«Объём межбюджетных трансфертов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации составляет в 2022-2024 годах 37,3 миллиарда рублей, что почти на 4 миллиарда больше, чем было предусмотрено в предыдущем году», — сказал Алексей Поликашин.

На оказание услуг комплексной реабилитации детей-инвалидов из федерального бюджета выделят в 2022-2024 годах 300 миллионов рублей.

В бюджете учтён фактор неопределённости в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, добавил Поликашин. «Дополнительные расходы на оплату больничных листов составят в 2022 году 39 миллиардов рублей, в 2023 году — 42 миллиарда, в 2024 году — 44 миллиарда рублей», — сказал он.

Кроме этого, на выплаты пособий по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребёнком до 8 лет прогнозируются расходы в объёме 4,7 миллиарда рублей в 2022 году, 5,1 миллиарда в 2023-м и 5,4 миллиарда в 2024 году.

Расходы на выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с материнством на 2022 год составят 757 миллиардов рублей в 2022 году, в 2023 и 2024 годах — 819 миллиардов и 876 миллиардов соответственно.

Учтены обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расходы на это составят в 2022 году около 120 миллиардов рублей, 124 и 130 миллиардов — в 2023 и 2024 годах.

На санаторно-курортное лечение для льготных категорий граждан фонд получит трансферты в сумме: в 2022 году — 5,9 миллиарда рублей, в 2023-м — 6,2 миллиарда и в 2024-м — 6,5 миллиарда.

На оплату родовых сертификатов, то есть медпомощь беременным женщинам, и профилактические осмотры детей в течение первого года жизни в 2022 году планируют потратить 14,3 миллиарда рублей, в 2023-м — 14,6 миллиарда, в 2024 году — 14,2 миллиарда.

«Таким образом, проектом бюджета предусматриваем выполнение всех социальных обязательств фонда в полном объёме», — отметил глава фонда.

В целом бюджет Фонда социального страхования сформирован с профицитом в 2022 году в сумме 44 миллиарда рублей, в 2023-м — 142,7 миллиарда и в 2024 году — около 49,3 миллиарда рублей.

По словам Поликашина, проект разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития России до 2024 года и прогноза рождаемости по среднему варианту.