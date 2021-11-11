Новый мишенный комплекс "Вертолет" будет поставлен в Висленскую мотострелковую дивизию ЗВО

ЦАМТО, 10 ноября. Новый мишенный комплекс "Вертолет" будет поставлен для оборудования полигонов Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа в Воронежской области.

Современное полигонное оборудование будет смонтировано на объектах полигонов Погоново и Криница. Новые мишени габаритами около 3,5х3,5 м. будут изображать вертолет противника и устанавливаться на подъемном механизме для создания мишенной обстановки при ведении стрельб на дальности от 900 до 2000 м.

Первая партия из пяти комплексов будет поставлена для обеспечения боевой подготовки в зимнем периоде обучения войск гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО и пройдет первую апробацию уже в начале декабря текущего года, сообщает пресс-служба округа.