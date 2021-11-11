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ЦАМТО

На вооружение артиллеристов ЗВО в Московской области поступил тренажер "Артерра-ВТ-3D"

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9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D"
Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 10 ноября. В гвардейскую танковую армию ЗВО в Московской области поступил учебно-тренировочный тренажер "Артерра-ВТ-3D" для обучения и совершенствования практических навыков специалистов артиллерии.

Благодаря новому тренажеру военнослужащие смогут отрабатывать полный перечень мероприятий подготовки артиллерийских стрельб, управления огнем и слаживания различных подразделений войск.

"Артерра-ВТ-3D" включает в себя совокупность специального программного обеспечения и аппаратных средств. При помощи современных технологий военнослужащие смогут тренироваться в стрельбе более 10 различными видами боеприпасов, в том числе зажигательными, высокоточными и дымовыми, имитировать ведение настильного, навесного, рикошетного и мортирного огня.

В программу учебно-тренировочных средств занесены тысячи километров различных типов местностей, сформированных на основе электронных топографических карт. При этом артиллеристы смогут совершенствовать свои навыки стрельбы в ночное и дневное время суток, а также при различных метеорологических и баллистических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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