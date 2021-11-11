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ЦАМТО

Участники учения "Нерушимое братство-2021" высоко оценили новейший медицинский бронеавтомобиль "Линза"

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Защищенный санитарный автомобиль "АС-Линза"
Защищенный санитарный автомобиль (ЗСА) тактического звена (медицинский транспортер) "АС-Линза" на базе К-53949 производства АО "Ремдизель" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, август 2018 года.
Источник изображения: А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 10 ноября. Военнослужащие стран-участниц ОДКБ, которые принимают участие в учении с Коллективными миротворческими силами "Нерушимое братство-2021" в Казани, высоко оценили новейший бронеавтомобиль "Линза".

Санитарные бронеавтомобили "Линза" впервые задействованы в учениях "Нерушимое братство". Военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении ознакомились с тактико-техническими характеристиками машины в ходе практического эпизода по эвакуации раненого. Они высоко оценили безопасность машины и назвали ее "техникой из компьютерных игр".

Бронеавтомобиль "Линза" поступил на вооружение Центрального военного округа в мае 2021 года. Он предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейств "Тайфун". Его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62х54, а также осколков. Бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины составляет 105 км/ч, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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