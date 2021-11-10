Войти
Lenta.ru

Россиянам объяснили определение реальной стоимости жилья

363
0
Источник изображения: Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Эксперты в сфере недвижимости рассказали, для чего необходимо определять рыночную стоимость жилья. В некоторые случаях участникам сделки потребуется документальное подтверждение реальной цены объекта. Своими советами для россиян специалисты поделились с РБК.

Рыночная стоимость обозначает цену, которую покупатель готов заплатить за объект в конкретный период, учитывая ситуацию на рынке. По словам экспертов, официальное подтверждение стоимости может понадобиться при покупке или продаже объекта, получении недвижимости по наследству, решении спорных вопросов, если планируется страхование недвижимого имущества.

Знать рыночную стоимость квартиры необходимо не только продавцу. «Покупателю тоже важно знать рыночную стоимость жилья, чтобы понимать, в каком диапазоне ему можно двигаться, чтобы не переплатить за выбранный объект», — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Процесс определения стоимости включает несколько этапов: заключение договора о проведении оценки, выбор ее методов,

проведение расчетов, определение итоговой стоимости и составление отчета об оценке. «Важно, что при совершении сделок с имуществом несовершеннолетнего ребенка необходимо одобрение органов опеки и попечительства», — объяснил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

Ранее эксперты фонда коллективных инвестиций «Рентавед» рассказали, как собственники могут вычислить реальную цену собственного жилья перед продажей. Им предложили обратиться в агентство недвижимости, самостоятельно проанализировать рынок или воспользоваться онлайн-сервисами по оценке.


Нина Ташевская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 21:03
  • 181
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.11 20:14
  • 21
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 10.11 18:33
  • 56
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 10.11 18:04
  • 1
Трое в лодке, не считая Европы
  • 10.11 16:56
  • 1
Оружие доброе и злое
  • 10.11 16:52
  • 59
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 10.11 16:50
  • 1
Подорвали минские соглашения: позволят ли турецкие Bayraktar разгромить Донбасс
  • 10.11 16:17
  • 4
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 15:51
  • 28
Гендиректор "Севмаша" рассказал о строительстве новейших АПЛ
  • 10.11 14:41
  • 68
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 10.11 14:08
  • 0
Польша не может спать спокойно, имея на вооружении американские «Patriot»
  • 10.11 12:44
  • 1
NASA и SpaceX попросили астронавтов справлять нужду в скафандры
  • 10.11 12:42
  • 5
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 10.11 12:38
  • 2
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 10.11 07:53
  • 1
Украина – точно не Россия